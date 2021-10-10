第19號颱風「南修」稍早生成，與獅子山、圓規颱風形成3颱共舞！位於太平洋上、關島東方約1千7百公里海面的熱帶性低氣壓，日本氣象廳稍早宣布已增強為颱風「南修」，台灣中央氣象局隨後也跟進，預測往西北前進，未來在太平洋海面上大迴轉往東北，沿著日本東方外海走，對台灣無直接影響。

太平洋上目前有3個颱風生成。(翻攝自氣象局)

而距離台灣較近的圓規颱風，目前在鵝鑾鼻東南方1240公里的海面上，氣象局表示，圓規未來往西朝菲律賓、巴士海峽一帶接近，受颱風影響，今天下午起大環境風向逐漸轉為東北風，北部將轉為局部短暫陣雨的天氣，西半部為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有零星短暫雷陣雨，預計最快今天晚上7點發布台灣南部海面的海上颱風警報。

氣象局表示，圓規颱風明後天（11日、12日）最接近台灣，並配合北方高壓東移南下，台灣附近東北風將明顯增強，水氣增多，各地降雨機率增加，北部及東半部地區有陣雨，並有大雨、豪雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率，中南部地區也有局部短暫陣雨；基隆北海岸、西南部、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

至於第17號輕度颱風「獅子山」，氣象局表示，「獅子山」持續朝海南島及中南半島前進，對台灣沒有直接影響。