台灣颱風論壇表示，今(15日)水氣減少，各地天氣表現好轉，氣溫方面，各地氣溫24至33度，白天感受上偏悶熱，早晚溫度宜人舒適。

西半部地區恢復多雲到晴的天氣型態，北部仍有些區域有零星短暫陣雨，東半部地區連日持續的降雨出現空檔，部分區域漸轉多雲，局部仍有短暫陣雨出現，中南部在中午過後有短暫雷陣雨出現的機率，外出請注意天氣變化，必要時攜帶雨具備用。

熱帶氣旋部分，第19號颱風「南修」位於台灣東方3000公里以上的海面，朝東北方移動，且皆在海面上活動，不用擔心會對台灣有影響。