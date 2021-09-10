事發關鍵影像曝光 中橫吊車滑落毀車墜谷 民眾狂奔逃命

台8線中橫公路117.35公里處關原路段，中午進行邊坡災修工程，發生吊車突然滑落坡道，波及途經4輛小客車，其中1輛車被壓扁，車內2人死亡，吊車最後摔落300公尺深山谷；而事發當時的影片也隨之曝光，只見吊車一路滑動撞毀護欄，車身幾乎一半在護欄外，後方有民眾嚇壞往後奔跑，之後整輛吊車就往山谷下墜。

臉書社團「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」曝光第一時間吊車下滑並墜落的影片，吊車後方的自小客車當場遭撞擊，車內4人各自避開，但副駕駛座、右側乘客因閃避不及遭撞擊，送醫後不治，據悉2人為母女，而自小客車嚴重變形，

中橫吊車突向後滑壓扁轎車墜谷，無辜母女跳車慘遭輾斃，(警方提供)

太魯閣工務段指出，中午12時02分接獲廠商回報，因現場施作邊坡災修養護工程，每整點放行10分鐘，疑似是吊車收完腳柱後，突然向後方滑行，瞬間造成翻覆後波及小客車，母女送醫急救後雙雙不治，該路段因吊車傾覆造成交通阻斷，

新城警分局指出，117.3公里處邊坡工程整點放行，於中午12時大型吊車停車時不慎下滑，吊車後的自小客車四人見狀左右各自避開，唯副駕駛座、右側乘客閃避不及，被大型吊車給撞擊，2名民眾現場無生命跡象，吊車翻落目視約30公尺深山谷。太管處與警消以及公路總局都仍在搶救中。