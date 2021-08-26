怎麼理解中國政府的反壟斷措施以及持續加強對互聯網平台的規範整治？今天（8月26日）上午，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀在新聞發佈會上回答記者相關提問時表示，反壟斷是市場經濟國家通行的做法，絕不是針對民營企業和外資企業。

韓文秀表示，過去幾十年，美國、歐洲等一些國家，都一直在推進反壟斷。現在，中國經濟規模不斷擴大，大型企業也是越來越多，也可能出現壟斷現象。所以，加強反壟斷和反不正當競爭，這是中國政府一項重要的常態化工作，它有利於促進形成公平競爭的市場環境，有利於為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，也有利於更好地保護消費者權益。

韓文秀表示，當前，加強對互聯網平台等大型科技企業的監管，防止壟斷和資本無序擴張，是一個世界性難題，各國都在探索解決之道。「中國堅持規範和發展兩手並重，兩手都要硬。」

韓文秀表示，一方面，要給資本設置「紅綠燈」，完善市場准入負面清單管理制度，對過去發展當中的一些盲目傾向、有害因素加以嚴格整治，目的是保護數據安全和個人隱私，維護國家安全和公眾利益，促進各類資本規範健康發展。

韓文秀表示，另一方面，政府也認識到，平台經濟是先進生產力的重要組成部分，要發揮好它在優化資源配置、促進科技進步、便利人民的生活、參與國際合作與競爭中的積極作用。加強規範，是為了更加健康、更可持續、更為長遠的發展，這對資本市場來說同樣也是如此。

韓文秀指出，在網路平台企業當中，既有國有企業、民營企業，也有外資企業，還有很多混合所有制企業，整治規範互聯網平台的政策是一視同仁的，針對的是違法違規行為，絕不是針對民營企業和外資企業，這一點十分明確。

韓文秀說，第一，中國一貫堅持社會主義基本經濟制度，堅持「兩個毫不動搖」，即毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

公有制經濟和非公有制經濟，都是社會主義市場經濟的重要組成部分，都是中國經濟社會發展的重要基礎。民營企業和民營企業家是自己人，對自己人既要厚愛、也要嚴管，為的是更好地促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長。

第二，對外開放是中國的基本國策。習近平總書記多次強調，中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大。新發展格局不是封閉的國內單循環，而是開放的國內國際雙循環。

中國將堅定不移推進高水平對外開放，更好地統籌發展和安全，認真實施外商投資法，切實保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性，做好與市場溝通，不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

韓文秀說，中國歡迎各國企業和投資者來華興業，共同分享中國高成長性的超大規模市場所帶來的巨大發展機遇。