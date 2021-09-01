當前大陸政府正在嚴厲整治互聯網平台，令業界風聲鶴唳。1日晚間傳出，大陸短影音平台龍頭字節跳動擬出售旗下的證券業務，整體估值約5至10億元人民幣，公司並決定徹底退出該領域。

綜合陸媒報導指出，該項出售始於2021年上半年，字節跳動已先後與中金公司、中信、復星集團、牛股王、東方財富等進行過溝通。其中兩家公司給了投資意向書。據了解，字節跳動內部已經決定，未來不會再從事證券業務。

稍後，面對陸媒詢問時，字節跳動回應證實，公司正在收縮金融相關業務，確實有出售證券業務的計畫。