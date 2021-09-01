晶圓代工廠聯電今天股價開低震盪走高，早盤一度達新台幣64.5元，創近21年來新高價，市值突破8000億元，超越國泰金，躍居台股第7位。

晶圓代工龍頭台積電日前通知客戶調漲代工價格，7奈米及5奈米先進製程價格調漲7%至9%，其餘成熟製程漲價約20%。市場看好這將有利聯電未來持續調漲代工價格，營運可望進一步攀高。

包括外資、投信及自營商連日搶進聯電，據統計，三大

法人連續5個交易日共大舉買超聯電18萬9881張，推升聯電股價走高。

聯電今天以62.8元、下跌0.3元開出，不過隨著買盤湧

入，聯電股價震盪走高，由黑翻紅，至10時15分一度

達64.5元，創2000年12月以來新高價，市值突破8000

億元，達8013億元。

反觀國泰金今天股價相對疲弱，多在平盤下震盪，聯電

市值一舉超越國泰金，躍居台股第7位，國泰金則落居

第8位。

台積電今天早盤股價表現也相對疲弱，開平走低，一度達608元，下跌6元，市值縮水1555億元，滑落至15.76兆元，仍為台股市值最大企業。

鴻海、聯發科、台塑化、富邦金及中華電為台股市值第2至第6位企業。（編輯：張良知）1100901