小米集團25日公布2021年第2季度業績，總營收達878億元（人民幣，下同），年增64％；經調整淨利潤達63億元，年增87.4％，均創單季歷史新高。

其中，第2季小米智慧手機業務營收為591億元，年增86.8％；全球智慧手機出貨量5290萬台，年增86.8％，營收及出貨量均創歷史新高。

新浪財經報導，據Canalys統計，2021年第2季，小米全球智慧手機出貨量排名全球第二，市占率達16.8％。

小米還宣布，以總交易金額約7737萬美元收購深動科技，該公司是一家自動駕駛技術公司，這也是小米加碼智慧電動汽車業務的又一布局。

在大陸市場，小米的智慧手機出貨量快速增長，根據Canalys統計，在大陸智慧手機市占率由2020年第2季的10.3％上升至2021年第2季的16.8％，排名第三，出貨量增長35.1％，在主要廠商中增速最快。

小米不斷拓展線下通路，截至2021年6月30日，小米之家在大陸的線下門店數已經超過7600家。

境外市場方面，小米也保持強勢增長，第2季度營收達436億元，年增81.6％，占總收入49.7％。

今年上半年，在除印度以外的境外市場運營商通路，小米智慧手機出貨量近1200萬台，年增超300％，在全球22個市場排名第一，並在歐洲首次排名第一，市占率達到28.5％。

根據Canalys統計，在2021年第2季度，小米在歐洲地區智慧手機市占率首次達到第一名。其中，在西歐地區，智慧手機市占率達到22.2％，穩居前3名；在中東歐地區，連續3個季度維持市占率第一，市占率達到36.4％。