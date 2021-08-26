嘉邑行善團理事長徐文志（右）一行前往新農兵橋施工現場關切工程進度，花蓮市長魏嘉賢（左）陪同聽取工程顧問公司簡報說明。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

嘉邑行善團理事長徐文志一行24人前往新農兵橋施工現場關切工程進度，也期盼新農兵橋明年8月可如期通車。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

由嘉邑行善團出資施作的花蓮市新農兵橋，目前正在進行橋墩基樁工程，理事長徐文志仁到現場關切工程進度，目前正在進行橋梁工程最重要的橋墩基樁，橋梁施工進度為31.79％，比預定進度的23.88％超前7.91％，花蓮市長魏嘉賢表達感謝，也期盼新農兵橋明年8月可如期通車。

花蓮市農兵橋橋齡逾半世紀，因橋面下陷、多處龜裂被列為危橋，獲嘉邑行善團經費挹注改建。該橋梁去年7月封閉施工後，花蓮市長魏嘉賢去年10月專程帶隊到嘉義市與嘉邑行善團簽訂有史以來第一次的捐贈契約，透過這項契約，讓花蓮市公所扮演工程品質的監造監督責任，理監事會昨特地到花蓮會勘工程進度。

嘉邑行善團理事長徐文志說，基於尊重在地歷史，嘉邑行善團決定打破傳統，將原本要取名為仁兵橋的這座橋梁命名為新農兵橋，透過這座橋梁讓嘉義市及花蓮市能夠更加緊密結合。同時未來將與市長魏嘉賢商討，將美學的元素帶進新農兵橋，進而展現在地的觀光地標。

魏嘉賢指出，目前正值防汛期間，橋梁工程可以說是跟時間及自然界在拔河，希望老天爺能夠照顧花蓮，讓橋墩基樁的施做能順利度過防汛期。

新農兵橋是嘉邑行善團在花蓮興建的第四座橋，也是嘉邑行善團編號第558座橋梁，總工程經費為4500萬元，橋梁的長度為80公尺，橋寬10公尺，橋梁主體預計可在明年三月完成後，接續由花蓮市公所執行引道施做的工程，最快明年8月將可通車。