新湖分局查獲1名越南民眾購買疑有非洲豬瘟的火腿製品。（新湖分局提供／羅浚濱新竹傳真）

新北市海山分局查獲上百公斤越南肉製品，農委會檢驗含有非洲豬瘟病毒，新竹縣警察局依據警政署指示，22日連夜動員稽查縣內越南肉製品流向，新湖分局在湖口鄉2名越南民眾家中，共查獲6公斤越南加工豬肉製品，其中有14條火腿，送至新竹縣家畜疾病防治所待驗。

新竹縣警局指出，海山分局查獲含有非洲豬瘟的肉製品，從出貨訂單中發現，有2名是新竹縣湖口鄉的民眾，22日晚接獲警政署指示後進行全面稽查，購買者都是越南人，直接向批發商買，並沒有超商百貨及小吃店。

警方在1名越南民眾家中查獲越南加工豬肉製品，另1名則被查獲14條越南製的火腿，2人都說是想念家鄉味，才訂購越南豬肉製品，都是自行食用。

新竹縣警局表示，查扣這2件疑似非洲豬瘟肉製品，送交由新竹縣家畜疾病防治所，將會持續追查，杜絕非洲豬瘟破口。

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇表示，這2件疑似非洲豬瘟肉品，將待檢察官指示後做相關處理。