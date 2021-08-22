路殺社21、22兩日在台東縣池上鄉富興社區辦理第9屆路殺社公民科學家年會。（蔡旻妤攝）

路殺社21、22兩日在台東縣池上鄉富興社區辦理第9屆路殺社公民科學家年會。（蔡旻妤攝）

自我解嘲是全國最大的撿屍集團的路殺社21、22兩日在台東縣池上鄉富興社區辦理第9屆路殺社公民科學家年會，來自全台的熱心志工針對路死現象提出改善建議，盼推動動物生態廊道，讓動物們能有一條可以安全回家的路可走。

路殺社2011年成立臉書社團，藉由社團成員協助處理遭到路殺動物的後事，並將資料記錄累積及分析進而改善動物路死；台東林區管理處在2020年開始和特有生物研究保育中心合作，由森林護管員進行轄區道路進行調查記錄和資料上傳等。

長期關懷生態的富興社區志工的林耿弘在會談中提及，由於台東綠島遊客人潮多，一到旅遊旺季島上不時傳出椰子蟹遭路殺，需要大家多留意；也深信公民科學的力量可以慢慢改善世界，也希望大家重視路殺調查的重要性。

此次年會結合了NGO團體台灣野灣野生動物保育協會；池上富興社區民眾落實保育概念和協助台東林管處進行縣道197線的路殺調查、富興濕地保育調查與維護，社區也獲年會熱心績優志工表揚。

據了解，台東林管處與路殺社的合作已建立良好的機制，記錄路殺件數99筆共99隻次，包括遊蕩犬137隻次，遊蕩貓10隻次，資訊將成為後續推動有關動物生態廊道建置的參考。

此外，活動中路殺社舉辦第1屆路死動物辨識技能競賽，志工們個個張大眼睛要分辨手機裡出現的試題。第2天課程由富興社區志工林國欽、林耿弘、吳柏維3人分享日常生活「保育不龜路」；野灣池上野生動物救傷暨復健中心則分享動物醫治的案例，台東林管處吳昌佑處長表揚路殺社公民科學家2020年度貢獻獎。