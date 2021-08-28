台灣大學今(28)日邀請台大附設幼稚園學童與家長，一同前往台大農場參加校園螢火蟲復育計畫的放螺活動，作為螢火蟲幼蟲的食物來源，營造更完整的生態圈，期盼明年春末夏初夜晚，校園內就能見到一閃一亮的螢火蟲漫天飛舞，展現復育成果。

台大為實踐永續校園，積極維護校園生態，校友「五十重聚」捐贈母校經費，並由校園規畫小組建議用於螢火蟲復育。

台大校園是台北市內難得的都市綠洲，除了外界熟知的領角鴞、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、五色鳥及赤腹松鼠等，正積極進行黃緣螢的復育工作。位於舟山路上台大農場作物標本園內的螢火蟲復育基地，目前已建構出乾淨、親水與無污染的自然環境。

由於螢火蟲經常產卵在圳路、溼地等水陸交界的淺水處，幼蟲會以螺類及其他水生昆蟲為食物，並鑽入軟土成蛹，等待羽化。因此在黃緣螢幼蟲尚未野放前，先進行野放田螺或川蜷，以提供食物來源。

台大表示，這次活動除了放螺之外，農場人員也帶領著台大附幼109學年度的畢業生及家長們進行作物標本園的導覽及寶特瓶花菜園DIY課程，兼具生態教育及知識性。

台大生物資源暨農學院院長盧虎生指出，感謝校友們的慷慨解囊，台大農場這幾十年來力行有機栽種，營造出健康的自然環境，也曾零星出現螢火蟲的蹤跡。

盧虎生說，這次為了擴大螢火蟲族群數量，更積極改善環境，在台大昆蟲系教授楊平世所率領的團隊積極努力下，讓復育工作能在天時、地利與人和的條件下進行，打造出人與大自然和諧共生的場域，提供更完備的環境教育服務。

台大財務長廖珮真表示，這次活動展現出台大校友們愛護母校的心意，由衷感謝這群學號為51開頭的校友們，在2016年受邀重返母校參加「五十重聚」時，由擔任總召集人的台大前理學院院長王瑜號召同學踴躍捐款。經校友們熱烈回應，並決定將這筆超過百萬元的捐款用於美化校園，並在校園規劃小組審慎評估後，決定用做螢火蟲復育；把學長姐們對母校的美意，化為校園生意盎然的景觀，齊為增進校園的生物多樣性共盡心力。