繼東京奧運後，也是4年一度的「帕運會是帕拉林匹克運動會Paralympics」（帕運）8月24日至9月5日也在東京展開，三商家購（美廉社）支持帕運，即日起至9月7日推出公益集點卡，倡導愛運動動無礙的運動精神，邀請民眾透過日常消費集點親手做公益，一起為帕運選手加油打氣。

今年在數千名身心障礙的帕運選手中，台灣共有10名選手取得參賽資格，分別在桌球、田徑、健力、柔道、羽球、游泳等項目中代表出賽。美廉社首次推出公益集點卡，單筆消費滿100元可累積1點，集滿10點可用5折價加購商品，集滿公益集點卡，每張卡會由美廉社額外再捐出10元給中華民國殘障體育運動總會，支持帕奧選手長期訓練計畫。

美廉社長期支持運動活動，並關注公眾議題，以每年度主辦的三商盃公益路跑長期專注視障選手的陪跑訓練；這次，公益集點卡首波從7月29日起跑，推出不到1個月，已逾60萬人參與愛心盛事，至9月7日止，公益款項全數捐贈中華民國殘障體育運動總會，捐贈結果將於三商家購企業官網公布，也同步在12月的年度三商盃公益路跑中公開分享。