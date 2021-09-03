過去被暱稱為「令和大叔」的日本首相菅義偉，上任不到一年民調探底、光環盡失，防疫不力及黨內反彈等因素中斷他的連任之路，已有3名黨內同志浮上檯面，成熱門接班人選。

自民黨總裁菅義偉今天在自民黨臨時黨務主管會議上投下震撼彈說，「自己希望專心在防疫對策，所以不會參選總裁（黨主席）選舉」，這意謂總裁任期在9月底結束後，也將卸下首相職務。

自民黨總裁選舉預計9月17日公告、9月29日舉行投開票，自民黨前政務調查會長岸田文雄已表態參選。

●河野太郎呼聲高 石破茂屢被點名接班

目前呼聲高的接班人選包括行政改革擔當大臣河野太郎，他在幾份媒體所做民調都居冠，從政風格也深受日本網民喜愛，是日本社群網站高人氣政治人物。

河野屬自民黨派閥麻生派，他今天拜會麻生派會長、副首相麻生太郎，表達有意參選總裁的想法。其實河野去年就有意參選，但最後被麻生勸退。

另一名每次總裁選舉都被點名的自民黨前幹事長石破茂，在今天之前對參選與否尚未明確表態，但今天在談到參選意願時說，「情勢已完全改變，接下來該怎麼做，我會來好好考慮」。

岸田文雄最早表態參選，他今天重申參選意願不變。

至於人氣也很高的環境大臣小泉進次郎，今天進入首相官邸跟菅義偉會談。親近小泉的議員說，「小泉這次應該不會參選才是」。

●不到一年 菅義偉人氣快速下滑

跟被暱稱為「平成大叔」的前官房長官小淵惠三最後坐上首相大位一樣，「令和大叔」菅義偉去年高票當選總裁，最後登上首相寶座。不過，不到一年時間，菅義偉的民調已然探底、人氣快速下滑。

日本2019年4月從平成年代進入令和年代時，菅義偉高舉「令和」年號字板，知名度與好感度都爆增，當時已有人說，會不會跟1989年高舉「平成」年號字板、時任內閣官房長官小淵惠三一樣，最後坐上首相寶座。

果不其然，菅義偉2020年8月底獲得黨內7派閥中的5派閥力挺，表明將繼承前首相安倍晉三施政，以「安倍接班人」之姿投入同年9月總裁選舉，最後獲得約7成票數，以壓倒性之姿當選自民黨總裁，任期到安倍原先任期的今年9月底止。

回首過往一年，菅義偉從眾望所歸高票當選總裁進而被指名擔任首相，歷經防疫不力、堅持舉辦東奧及帕運、所領軍的地方選戰及眾參議員補選連連敗選等情況，最終反映在民調支持率持續下探，「令和大叔」光環不再。

從東京奧運閉幕後，日本主流媒體相繼公布最新民調，結果菅義偉內閣支持率不僅持續下探，甚至進入30%以下的「危險水域」。

根據每日新聞與社會調查研究中心8月29日公布最新民調，菅義偉內閣支持率跌到26%，比上次7月17日民調結果30%還低4個百分點，創去年9月上任以來新低紀錄。

讀賣新聞分析，在今天之前，菅義偉曾多次表態將尋求連任，研判可能是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫不力受到外界批評，及提出要改組黨內高層如幹事長二階俊博等人事招致黨內反彈，最後不得不放棄連任之路。

由於菅義偉即將卸任首相，日本股市相關人士預料，日經平均指數有可能上看3萬點大關。

日經平均指數今天上漲500多點，重新站上2萬9000點，朝日新聞報導，野村證券分析師神谷和男說，這跟市場原先擔心菅義偉連任總裁、自民黨輸掉眾議院大選造成政局不穩的風險已消失有關。

●自民黨高層人事改組無疾而終

另外，值得玩味的是，二階俊博擔任幹事長已逾5年，岸田文雄日前曾提出「黨務幹部一年一任，最多連任3屆」的黨務改革方案，結果引發二階不快。

二階8月30日接受共同社專訪時說，自己是應安倍晉三邀請擔任幹事長，一直很努力工作，「我從來沒有表示過自己想做幹事長，沒有理由被抱怨在任時間長，（該方案）很失禮」。

令人意外的是，8月底也傳出菅義偉有意考慮換掉二階。這是二階8月30日跟菅義偉會談時，建議對自民黨高層黨務主管進行調整，包括自己所擔任的幹事長職位。

日本經濟新聞日前報導，二階認為面對目前的政治情勢，「只有人事改組能打開當前局面」，表達接受被更換的想法；菅義偉對此表示感謝，並預計9月6日進行人事調整。

但就在自民黨高層人事改組前，菅義偉今天卻搶先宣布退出自民黨總裁選舉，也不會進行黨務高層人事改組，時間點的巧合留給外界不少想像空間。