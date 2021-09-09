2021年9月4日張杰在微博分享參加上海大學迎新晚會。（封面新聞／張杰微博）

大陸封面新聞用戶端9日報導，大陸知名歌手張杰任教上海大學已經兩年，最近消息傳開，引來質疑：作為歌手，張杰是否有資格擔任211大學教師？「不過是借了明星光環」、「普通人誰能本科學歷就當211大學的教師？」等等聲音持續不斷。事實上，大陸明星任職大學當老師早已屢見不鮮，為何這次張杰事件突然引起了強烈反感？音樂圈內人士認為，這或許是由於近些年以來，劣跡斑斑的藝人一再挑戰大眾底線，從而形成的公眾對於明星特權的敏感和排斥。

據報導，張杰4日一條微博引起網路熱議。「昨天彷彿還在校園的我，今天就成了想成為的人。」並配上參加上海大學2021年迎新晚會圖片。隨後，「張杰任職上海大學」傳開，在粉絲的恭喜聲中，也引來了許多質疑：作為歌手，張杰是否有資格擔任211大學教師？上海大學隨後也通過媒體回應：張杰在2019年就已任職，這是學校多元化教師隊伍建設的舉措之一。張杰屬於特聘管道，符合規範。

封面新聞報導，事實上，明星擔任高校教職早已有之，尤其在藝術類專業中多見。一名畢業於專業音樂學院的獨立音樂製作人說，在他念書時，學校也聘任過很有知名度的明星擔任客座講師，「當然，他們本身在專業領域確實已經獲得了非常高的成就，我認為是很有資格的。」他說，張杰雖不是科班出身歌手，但後期努力和進修展示了實力，在聲樂、演唱等領域很有經驗。

「之所以會遭到全網質疑，或許是因為近些年明星負面太多，不少人一直在挑戰大眾底線。學術造假、學歷造假等等，大家一看見明星和大學老師聯繫在一起，就會自然而然敏感。其實這是一個好的現象。」這名音樂人坦言，從大多數網友評論中可看到，大眾對於明星特權的擔憂。因從常規認知而言，大學老師和學歷分不開。大部分大學教師招聘，都會嚴格卡死學歷這條線。於是，僅僅是大學部學歷且非音樂專業出身的張杰，入職上海大學教授聲樂，被質疑「德不配位」也屬正常。

2019年，大陸「不知知網」的翟天臨學術造假事件引起大陸娛樂圈、教育圈、高教圈震動。聲稱讀到博士的翟天臨，在直播中詢問網友「知網是什麼？」明星利用自身光環獲取特權、樹立人設，在曝光後，總是對公眾造成更強烈的衝擊。

「我比較好奇的是，張杰是否真的有那麼多時間可以進行正常的教學工作呢？」受訪音樂人發出另一種疑惑。這也是不少網友心聲，如果張杰合理合規地進入大學教師行列，也希望他能充分擔負起教師責任。

娛樂圈明星「兼職」大學當老師的情況並不少見。主持人何靈曾執教北京外國語大學多年。

大陸大神級歌手劉歡另一身分是對外經濟貿易大學老師，教授《西方音樂史》課程，上課座無虛席，走廊都是人。有同學說劉歡上課風趣幽默，毫無明星架子，教師更像他的本職。

另外，類似「客座教授」名號更多。成龍是北大客座教授、李安是復旦大學客座教授、歌手胡彥斌是南京藝術學院客座教授，郭德綱曾拿到北京戲曲藝術職業學院客座教授聘書。