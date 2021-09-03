美國8月非農就業數據令人失望，僅增23.5萬人，遠低於預期的72萬人，使Fed今年底可能開始QE退場的計畫再添一絲變數，美股早盤小幅開低，道指、那指跌約0.2%，聯電ADR大漲逾6%。

截至台北時間21點35分，道瓊工業指數下跌65.92點或0.19%，暫報35377.90點；那斯達克指數下跌31.51點或0.21%，暫報15299.67點；標普500指數下跌8.68點或0.19%，暫報4528.27點；費城半導體指數上漲9.47點或0.28%，暫報3420.79點。

5大科技巨頭開盤齊跌，電動車大廠特斯拉下跌3.29美元或0.45%，暫報729.10美元；台積電ADR上漲1.66美元或1.37%，暫報122.45美元；聯電ADR上漲0.81美元或6.94%，暫報12.56美元。

美國勞工部3日公布，8月非農就業數據僅增加23.5萬人，遠低於預期的72萬人和前值修正後的105.3萬人，增幅創下7個月以來的新低；不過失業率從7月的5.4%降至5.2%，符合預期，8月的平均時薪月升0.6%，高於預期的0.3%，勞動力參與率維持在61.7%，小幅低於預期61.8%。