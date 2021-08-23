彰化縣衛生局、警察局和農業處，漏夜清查縣內越南商店的走私豬肉製品。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣衛生局、警察局和農業處，漏夜清查縣內越南商店的走私豬肉製品。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

全面戒備 彰化縣清查近20公斤越南豬肉半成品送驗

新北市傳出有新莊區越南籍鄧姓婦人，大量自口蹄疫疫區國家越南，走私豬肉製品；彰化縣政府接獲中央通知，22日由衛生局會同農業處、警察局，漏夜查訪近150家商店業者，查出近20公斤豬肉加工半成品，要求下架封存並送防檢局檢驗。

為了在中秋節前全面防堵非洲豬瘟肉品流入市面，彰化縣政府配合中央政策，跨局處總動員，漏夜清查鄧女下游，相關疑似持有越南肉類相關製品之店家與顧客，名冊上共約近150家彰化縣內店家，後續由彰化縣衛生局、農業處持續進行稽查。

彰化縣長王惠美表示，縣府緊急接到警政署通知，全縣有近150家商店業者有跟新北市越南籍的鄧女進貨肉品，經漏夜查訪，已要求業者將可疑肉製品全數先下架。

王惠美說，因彰化縣是養豬大縣，部分養豬戶仍餵食廚餘，將請農業處嚴格要求，蒸煮廚餘過程，務必達到一小時以上，確保殺滅病毒，後續並將全面進行相關宣導處置。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前掌握新北業者的下游清冊，共有近150家業者有跟她進貨，都是透過社群網路方式進行下單、販售；昨天傍晚啟動全面訪查至今天中午完成，共查出近20公斤現貨肉品，要求下架封存，並送防檢局檢驗，若檢出有非洲豬瘟病毒，將全數加以銷毀。

葉彥伯說，經訪查後已掌握其中4、5家越南商店，販售現貨豬肉加工製品，為越南春捲生食半成品，共約20公斤，仍將持續擴大清查。