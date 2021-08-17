疫情警戒降至二級，內政部役政署也從8月份起恢復辦理徵集役男入營。不過，台南市議員林美燕、曾培雅卻收到家長與役男的陳情，指雖然軍人列第七類疫苗接種對象，但義務役男入伍後才符合「軍人身分」，導致必須冒著沒有抗體的風險群聚。議員們批評，此舉讓國軍暴露在染疫風險下。

林美燕、曾培雅指出，有家長、役男朋友向她們陳情說，向內政部役政署詢問疫苗相關事宜時，役政署僅回答要求役男自行到1922「疫苗施打意願登記與預約系統」進行意願登記；但因最近一輪符合預約資格的對象，年齡落在36至64歲，目前即將入伍的役男，大部分則為大學剛畢業約22、23歲左右，「等排到疫苗可能都要退伍了」。

林美燕表示，義務役男必須集中搭乘遊覽車入營，加上從入營報到開始後，除就寢、用餐、盥洗外均需隨時戴口罩，但許多新訓單位如同超大型群聚現場，吃喝拉睡全都在一起，士兵每天共同生活及操練，最容易發生群聚感染事件；就算沒當過兵的人都知道，在軍中只要一個連、一個人生病整間都會被傳染，過去就曾發生軍中流感群聚感染事件，更何況是面對傳染力極高的新冠變種病毒，要求役男僅戴口罩防疫，根本治標不治本。

曾培雅也說，原本詢問市府衛生局，回覆會由國防部造冊接種，事實上卻還是要等1922意願登記；營區屬於人口密集單位，加上施打疫苗後還要14天才有保護力，應該研議一接到兵單就要安排施打疫苗。

議員們強調，接種疫苗是預防感染最有效的方法，役男是國家重要資源，保護好我們的軍人，也才能避免社區傳播風險，因此她們要求民政局協助滾動檢討調整加強役男防疫相關工作，並建議市府專案優先替役男施打疫苗，保護自己的市民，也要求衛生局持續監控疫情，進行衛教宣導及相關防治措施，避免營區再度發生流感群聚感染事件。

民政局長姜淋煌認為，六月份即行文衛福部、國防部請求優先讓役男接種，但因牽涉到疫苗的分配問題，因此2位議員的建議將納入參考，並盡速研議可行辦法，讓本市的役男在入伍前能夠接種疫苗。