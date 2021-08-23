台北市編列28億預算買250萬劑疫苗，替市民準備第3劑，有議員質疑恐造成疫苗之亂，副市長蔡炳坤表示，北市從一開始到現在都不以設籍為條件接種疫苗，只要住在北市都是服務對象，所以預估250萬劑是足夠的。

高端疫苗今天開打，蔡炳坤早上前往建成國中視察接種情形，他指出，今明北市開設251個接種點，共有5萬916人預約，北市1天可接種2、3萬人，所以2天就可施打完畢，另今明也開放下一波預約，預估中央將給北市2萬劑，將安排27日接種。

除了中央正在替民眾接種第1、2劑疫苗，台北市長柯文哲日前宣布編列明年度28億元預算自購第3劑疫苗，北市議會民進黨團總召梁文傑質疑，很多戶籍不在北市，卻在北市就學、就業的民眾要不要打？恐怕衍生疫苗之亂。

面對恐造成疫苗之亂的質疑，蔡炳坤表示，北市從一開始到現在接種疫苗並不以設籍為條件，只要是在北市居住，不管有無設籍北市都是服務對象，預估的250萬劑是足夠的。

蔡炳坤說，這月底會把預算書送到議會審議，預估買250萬劑，中央對地方政府或民間企業購買疫苗有規範流程，必須委託藥商準備相關資料送到食藥署審查，目前就按程序推動，預算送到議會後尋求議員支持，明年度才會採購、執行預算。

他強調，內部討論很清楚買第3劑疫苗是基於「加強」，當國人打過1、2劑疫苗後，以目前美國、英國、以色列有相關經驗，隔個8月後需接種第3劑是加強的效果，另要因應變種病毒，恐怕是必須接種第3劑很重要的原因，至於要買什麼疫苗會做專業判斷再決定。