中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增23例COVID-19確定病例，分別為13例本土及10例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。境外移入個案中，有6人接種過疫苗，其中4人為接種後超過14天，屬於突破性感染，分別是接種大陸的科興、智飛、以及印度製的COVAXIN疫苗。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國(案16071)、柬埔寨(案16074、16075)、美國(案16076)、緬甸(案16088、16089、16090、16091)、巴基斯坦(案16092)及越南(案16093)入境，入境日介於8月15日至8月28日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，這次共有6人接種過疫苗，其中有4人符合突破性感染。

分別為，個案大陸(案16071)，在4月、5月、8月初打當地的「智飛」疫苗，該疫苗規定要打三劑，由於他六個月內接種三劑疫苗，他打完三劑也已經超過14天，屬於突破性感染。

另外一名為自柬埔寨返台的(案16074）四月份時打了兩劑科興疫苗、自美國返台的國籍個案(案16076)，四月時打了一劑嬌生疫苗。以及一名自緬甸移入的個案(案16088）在五月、六月時，國外接種兩劑量印度製的COVAXIN疫苗。