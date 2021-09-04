由慈濟與民間企業採購的首批BNT疫苗抵台，配合大學開學在即，指揮中心開放18到22歲大學生施打，但同學們對於政府日前排除大學生打疫苗的作法耿耿於懷，更無法消化衛福部長陳時中「沒讀大學怎麼辦？」的一番言論，大學生反映，很清楚能打到疫苗出自於政府的政治操作。

大學即將在半個月後開學，各校嚴陣以待，絕大部分大學生尚未打到疫苗，對於開學後的群聚生活擔心不已，而在BNT疫苗進口之際，外界關注大學生施打疫苗進度，日前陳時中在指揮中心記者會上脫口一句「但沒讀大學怎麼辦？」一番言論掀起論戰，更讓大學生氣憤不已。

台大一名男大四生小藍表示，看到BNT疫苗終於來台，確實鬆了一口氣，「心情好比在黑暗中找到微弱的微光」，如果按照民間企業採購發文來看，未來平均一星期能進口80萬劑BNT疫苗，距離大學開學還有半個月，「大部分同學都抱持期待心理」，希望能夠打到期盼已久的BNT疫苗。

至於民進黨支持者多是年輕人，蔡政府突然轉彎，讓一度淪為疫苗孤兒的大學生能夠施打BNT疫苗，是否能持續鞏固年輕族群基本盤？小藍則說，一開始陳時中態度很強硬，指揮中心甚至排除大學生打進口疫苗，「得罪很多大學生，現在可以打BNT，只會覺得這是應該的，民進黨不會加分」。

中央大學男大生C則說，雖然很高興BNT疫苗終於來到台灣，但還得歷經諸多行政流程才能打，距離開學只剩下半個月，屆時恐怕還沒開始施打，最近國高中剛開學，就傳出桃園北科附工有學生確診，「想到開學，心裡難免還是怕怕的」。

小C也提到，對於指揮中心日前堅持不讓大學生打進口疫苗，確實無法接受，「為什麼國高中生可以比大學生先，很奇怪的邏輯！」不過即便當時同學們都很不滿，但現在大學生突然能「插隊」施打BNT疫苗，「想當然就是政治操作」，之後再搭配執政黨擅長的鋪天蓋地網路宣傳，最後年輕人一定認為這是蔡政府的恩澤。

東海大學政治系女畢業生TS則說，之前同學們很擔心打不到進口疫苗，確實非常厭惡民進黨政府，「大家都討厭特權，是因為自己沒有特權」，如今已可排隊等待施打BNT疫苗，「占到便宜就算了，生氣的心情會慢慢過去」。