沒鬆懈本錢 盧秀燕：台中不能共鍋、要梅花座跟隔板 11:312021/08/23 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市長盧秀燕表示，台中市沒有鬆懈本錢，台中不能共鍋、要梅花座跟隔板。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情仍維持二級警戒至9月6日，中央宣布25日起家人內用可共鍋免隔板，台中市長盧秀燕23日表示，台中市沒有鬆懈本錢，台中不能共鍋、要梅花座跟隔板。 盧秀燕今日上午出席大安區活動受訪時指出，台中市沒有鬆懈本錢，台中不能共鍋、要梅花座跟隔板；另外，衛福部長陳時中宣布一些運動場館解封，近日會開會再跟大家說明。 針對第二階段教職人員施打疫苗時間，盧秀燕表示，中央通知新的一批疫苗已到，預計明天開始安排施打。 中央放寬同住家人內用 侯友宜：新北不會解禁 盧秀燕力推大肚美食 揪你來品嘗 #盧秀燕 #共鍋 #隔板 #鬆懈 #本錢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林佳龍以政績喚取市民記憶 政壇人士：角逐台中市長意味濃厚 14:022021/08/22 政治 十大帕運台灣選手粉專、IG追起來！ 58歲桌球國手盧碧春故事感動網友 09:452021/08/22 體育 盧秀燕民調高 媒體人爆這人恐怕會GG 21:252021/08/22 政治 新住民語文正夯 新北開課970班 04:102021/08/22 地方新聞 世代交替 許介立扛起40年老店 先從200億營收電源廠做起 19:302021/08/22 財經 不降級微解禁 2級警戒 恐一路延到年底 04:102021/08/22 焦點要聞 百變公車粉墨登場 台中轉運中心拍照打卡新景點 09:102021/08/22 生活 尚青論壇》塔利班的回歸：觀美國甩鍋霸權主義（吳聖熹） 11:442021/08/22 尚青論壇 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五）【22】 09:432021/08/23 兩岸史話 盧秀燕2022在台中沒對手？ 老同事郭正亮分析民調曝綠營內幕 20:222021/08/22 政治 王小棣難忘李行拍桌捍衛台灣電影 紀錄片《行影．不離》金馬獎亮相 16:372021/08/22 娛樂 生活熱門新聞 高端開打首日 桃園驚傳2人不適 美籍女接種後倒地 - 生活 台大醫曝真實故事！溪邊打水漂惹到黑道鬼高燒不斷 脫身辦法超玄 - 生活 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 台中名店遭爆「塑膠袋下鍋炸」老闆喊冤 衛生局調查出爐 - 生活 媽打AZ兩周後左眼突失明 醫1理由「拒通報副作用」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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