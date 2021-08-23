疫情仍維持二級警戒至9月6日，中央宣布25日起家人內用可共鍋免隔板，台中市長盧秀燕23日表示，台中市沒有鬆懈本錢，台中不能共鍋、要梅花座跟隔板。

盧秀燕今日上午出席大安區活動受訪時指出，台中市沒有鬆懈本錢，台中不能共鍋、要梅花座跟隔板；另外，衛福部長陳時中宣布一些運動場館解封，近日會開會再跟大家說明。

針對第二階段教職人員施打疫苗時間，盧秀燕表示，中央通知新的一批疫苗已到，預計明天開始安排施打。