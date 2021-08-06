《光華之君》。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲演出《光華之君》。（唐美雲歌仔戲團提供）

國立傳統藝術中心日前公布第32屆傳藝金曲獎入圍名單，計有91組入圍者及43件優秀的作品入圍角逐18個獎項，其中唐美雲帶領的「唐美雲歌仔戲團」，以其團隊製作的《光華之君》一口氣獲6大獎項的入圍，包括最佳團體演出獎、最佳編劇獎、最佳導演獎、最佳音樂設計獎、最佳表演個人新秀獎、最佳演員獎，成為表演藝術類的滿貫王。

得知入圍消息後，唐美雲難掩興奮，因為疫情影響，表演藝術首當其衝，沉寂了一段時間，國立傳統藝術中心舉辦的傳藝金曲獎激勵表藝團隊，讓她特別思念在舞台和觀眾見面的時光，希望能儘快重返舞台。

唐美雲歌仔戲團製作的年度大戲，向來以高規格、高品質作為自我要求，為求完美唐美雲不計成本的程度讓圈內眾多好友瞠目結舌，戲稱她是為歌仔戲傾家蕩產的「敗家女」。

唐美雲個人入圍最佳演員獎，並恭喜其他入圍者，也祝福所有入圍的工作夥伴，她表示創團至今，歌仔戲團從來就不是一個個人的劇團，而是一個全面性的創作與參與，各部門都是最優秀的人才，從優秀的設計群老師到優秀的演員，大家結合起來創作的毋庸置疑就是好作品。

《光華之君》今年6月原訂要在國家戲劇院演出，可惜因疫情戛然而止，防疫期間為彌補遺憾，唐美雲不僅參與由文化部和三館主辦的《藝Fun劇場—精采上線》線上劇院，更加碼在劇團官方臉書及YouTube推出4檔年度大戲的直播，7月份連續3周的周末免費提供觀眾收看，讓觀眾在家宛如進劇場一樣，讓藝文不中斷。