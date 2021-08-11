澳洲一名喜愛攝影的14歲少年斯莫曼 （Jarvis Smallman）上週放學途中，發現遠方出現一道彩虹，乍看之下像是注入大地之中，沒想到視線再往上移動，赫然看見雲層中浮現一張「惡魔臉」對著他咧嘴而笑，驚訝之餘他立即將畫面拍下並直呼「這是我目前為止看過最酷的雲！」

根據《每日郵報》報導，家住澳洲霍普頓（Hopetoun）的斯莫曼日前在放學途中，被遠方絕美的彩虹吸引住目光，沒想到又意外發現雲層中浮現一張神似惡魔的臉孔，這團巨大雲朵不僅有著明顯的深黑色眼窩，還對著他咧嘴笑，嚇得他立刻拿起相機記錄這幕罕見的景象，並將照片上傳至自己的Instagram帳號，PO文寫道「這是我目前為止看過最酷的雲，雖然被這樣望著覺得有點陰森嚇人…」。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「真的假的！是我早就跑了」、「這張照片看得我毛骨悚然」、「照片好陰森，但不得不說他拍下了最偉大的精彩瞬間」。

才華洋溢的斯莫曼去年才開始涉足攝影，拍攝主題幾乎都與大自然有關，今年1月時就在《澳洲攝影雜誌》（Australian Photography Magazine）的「年度澳洲青年攝影師」獎項中獲得亞軍，他也有意在畢業後從事攝影工作。