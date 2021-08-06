張如君發送2000份抗疫鴻運福袋。( 台北松山社區大學提供）

松山社區大學校長劉熒瑰（左起）、泛美國際文教基金會董事長張如君、董事何修榕、吉祥里長陳永昌提醒民眾勤洗手、戴口罩。( 台北松山社區大學提供）

「選美教母」張如君曾拍攝《媽祖》、《觀世音》等長壽劇，淡出演藝圈後，她將事業重心轉往大陸，因疫情影響無法出國處理商務，導致許多合作事業中斷，粗估公司短收超過500萬，但她認為健康比金錢重要，現階段防疫勝過一切。

近2年她投入教育事業，展開斜槓人生。目前擔任台北市松山社區大學承辦單位「泛美國際文教基金會」董事長，不過自5月中疫情大爆發之後，社區大學停學讓她壓力倍增，至今已咬牙墊付近千萬，但她認為教育是百年大計，儘管苦撐也不能讓員工福利受損。

張如君表示，根據疫情指揮中心統計，解封第1周確診病例就急速增加15％，顯見對抗疫情，即使降級解封也不能有絲毫放鬆。她結合台北市社區大學和多位里長，組成多達2000人的里鄰防疫宣傳特攻隊，除了大量印製文宣並發送抗疫鴻運福袋，並盼民眾不要忘記「勤洗手，戴口罩」。

為鼓勵里鄰居民及志工熱心投入，張如君和松山社大花費製作2000個裝有香皂和口罩的抗疫鴻運福袋，贈送給加入宣傳行列的民眾。松山社大校長劉熒瑰表示，除了福袋「送你皂 ，給你罩」之外，松山社大也在5萬份招生簡章上，加印「勤洗手，戴口罩」字樣，提醒民眾要牢記防疫措施。

為迎接即將到來的開學季，張如君提醒防疫更不能鬆懈，儘管因為疫情，公益捐助變少，但她和姊妹淘還是會咬牙撐下去。目前單身的她，投入教育事業以及延續16年的「全球城市小姐」選拔活動，對於感情，她笑說自己可能感情緣較薄，也很羨慕其他人有家庭很幸福，但她相信老天一定會安排，現在單身的她自由又自在，也可以投入更多心力在教育事業上。