美國聯邦參議員達克沃絲昨天表示,美國贈台疫苗超過400萬劑,讓外界以為美方將在250萬劑以外再贈台灣疫苗。但美方消息人士澄清,美國目前沒有額外捐贈計畫,議員應只是口誤。

台灣5月爆發COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情,達克沃絲(Tammy Duckworth)6月6日協同另外2名參議員旋風式訪台,帶來美國將捐贈台灣75萬劑莫德納(Moderna)疫苗的好消息,為台灣抗疫帶來及時雨。

美國政府6月19日連同第2批預計贈台的175萬劑疫苗一起運送,總共交付台灣250萬劑疫苗。

達克沃絲昨天出席「戰略暨國際研究中心」(CSIS )線上活動,談到美國疫苗外交工作時表示,雖然首波只有75萬劑,但「現在給台灣疫苗數量遠超過400萬劑」(We’re now well over 4 million vaccines to Taiwan),讓外界以為美國將再捐贈台灣疫苗。

不過,可靠美方消息人士今晚告訴中央社記者,美國已援贈台灣250萬劑疫苗,目前沒有額外捐贈計畫,達克沃絲應該只是口誤。