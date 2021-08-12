美國聯邦參議員達克沃絲昨天表示，美國贈台疫苗超過400萬劑，讓外界以為美方將在250萬劑以外再贈台灣疫苗。但美方消息人士澄清，美國目前沒有額外捐贈計畫，議員應只是口誤。

台灣5月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，達克沃絲（Tammy Duckworth）6月6日協同另外2名參議員旋風式訪台，帶來美國將捐贈台灣75萬劑莫德納（Moderna）疫苗的好消息，為台灣抗疫帶來及時雨。

美國政府6月19日連同第2批預計贈台的175萬劑疫苗一起運送，總共交付台灣250萬劑疫苗。

達克沃絲昨天出席「戰略暨國際研究中心」（CSIS ）線上活動，談到美國疫苗外交工作時表示，雖然首波只有75萬劑，但「現在給台灣疫苗數量遠超過400萬劑」（We’re now well over 4 million vaccines to Taiwan），讓外界以為美國將再捐贈台灣疫苗。

不過，可靠美方消息人士今晚告訴中央社記者，美國已援贈台灣250萬劑疫苗，目前沒有額外捐贈計畫，達克沃絲應該只是口誤。