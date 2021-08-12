國立陽明交通大學印度國際志工團Jullay，在印度拉達克地區服務至今已邁入第11年，協助補足在地缺乏的教資源，因疫情影響今年無法出團提供實體服務，但團隊仍準備數位、自然、英文等線上學習教材，使學生學習不中斷，並持續為學校努力推廣資助計畫，希望今年能募得74名學童所需費用，以改善學校資金缺乏問題。

人文社會學系教授潘美玲2011年成立印度國際志工團Jullay，在印度拉達克地區服務，Jullay即為拉達克的問候語。志工團服務對象為當地的寄宿學校—拉達克文殊學校，為一所提供免費生活照顧與教育，讓無經濟能力取得良好教育的學童也能接受平等教育的學校。但學校位處偏遠且經濟來源不足，時常缺乏教育資源。

為解決此問題，Jullay團每年為學童設計數位、自然、英文等課程教材，使當地學童能以大手拉小手的方式，達成教育資源分享互惠的理念，期許學生以不同的教學方法快樂學習成長。自2015年起，Jullay團為拉達克文殊學校展開資助計畫，希望透過計畫的推廣，聚集台灣人的愛心，讓拉達克的孩童離教育不再遙遠。

今年在疫情影響下，Jullay團無法出團服務，仍為拉達克文殊學校學生準備數位、自然、英文等線上學習教材，使學生學習不中斷，並持續為學校努力推廣資助計畫，以1名學童1年所需費用新台幣1萬5000元為原則，希望今年能募得74名學童所需費用，總計111萬，以改善學校資金缺乏問題，讓學生在資金及資源充足的狀況下無憂學習。