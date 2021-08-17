陽明交通大學一群結合機械、工業設計、行銷專長的跨領域學生，組成NVR竹狐造車團隊，2008年起致力於賽車的研究與開發，從零開始自主研發方程式賽車，近期於募資平台公開計畫，期望獲得大眾支持，參與明年於日本舉行的國際學生方程式賽車大賽。

懷抱對造車的熱情，來自不同系所的NVR竹狐造車團隊成員從培養專業汽車知識開始，與多家在地傳統機械工廠合作，承襲老師傅對於汽車的匠人精神，將專業技術、工藝結合在造車計畫之中，並透過企業參訪、展覽見習與業界講師授課，增進設計與實作能力。

隨著電動賽車時代來臨，新任隊長機械系大三生萬威耀帶領團隊首度開發電動車，以極簡概念發想車體架構挑戰車體力學極限。團隊認為一台成功的學生方程式賽車，不僅僅是在電腦下方裝上輪子，而是集結科技、工藝、設計和人文於一身，於是讓美學進入造車領域，打造新一代「NVR竹狐造車Ver.6」電動學生方程式賽車。

全新一代電動車將由電動車輛系統開發廠商進行技術指導，提供車隊電控、電池等專業技術知識協助。為吸引更多不同領域的專業人才加入，團隊明年將轉型為機械系轄下的任務性社團，並計畫參與明年9月於日本舉行的Formula SAE國際學生方程式賽車大賽，作為學習成果的總檢驗。

為爭取資金募集機會，團隊與交大回饋型群眾募資社合作，將「NVR竹狐造車Ver.6募資計畫」於挖貝WaBay群眾募資平台上架，也期望透過群眾的力量，讓社會看見NVR竹狐造車團隊對造車的堅持與熱情，給予支持讓團隊站上國際舞台。