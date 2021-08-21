根據官方今天公布的資料，英格蘭和義大利在2020歐洲國家盃足球賽的冠軍戰是COVID-19「超級傳播」事件，因為當天倫敦溫布利球場內部和周圍地區染疫程度高。

英格蘭公共衛生署（PHE）表示，2295人很可能在7 月11日舉行2020歐洲國家盃（Euro 2020）決賽時染疫；另有3404人可能在活動前後感染。

英國「泰晤士報」（The Times）宣告：「歐國盃決賽是超級傳播事件。」

法新社報導，這場決賽是英格蘭自1966年主辦世界盃（World Cup）並奪冠以來，首度踢進國際足球賽事冠軍戰。當時溫布利球場（Wembley Stadium）內約有6 萬7000名觀眾。

英格蘭公共衛生署官員史密斯（Jenifer Smith）在聲明中說：「2020歐國盃是獨特的場合，我們不太可能從未來的活動中看到對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例有類似的影響。」

「然而這份資料確實顯示在近距離接觸時，病毒會有多容易傳染，而這對我們所有人來說應視為警訊，我們正試圖再次回到審慎的常態。」

過去4個月期間試辦的活動顯示確診病例少很多，大致符合或低於全國平均程度。

7月在銀石賽道（Silverstone）舉行的一級方程式（F1）賽車英國大獎賽吸引了大約35萬名觀眾，那3天的盛況是英國逾一年半以來最大，而英國國民保健署（NHS）檢測及追蹤通報585起病例。

其中343例很可能已在活動前後感染，其餘很可能是在當時染疫。

為期兩週的溫布頓網球錦標賽約有30萬人共襄盛舉，通報881起病例。