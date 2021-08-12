台南市長黃偉哲邀集企業團體以行動來支持，消息一出後48小時內共178個單位響應訂購。（張毓翎攝）

今年受到疫情衝擊，庇護工場所生產的產品訂單收入減少，中秋節將至，台南市6家庇護工場推出特色伴手禮，為了別讓庇護工場雪上加霜，台南市長黃偉哲邀集企業團體以行動來支持，消息一出後48小時內共178個單位響應訂購。今年工場更超前布署配合5倍振興券推出優惠活動，市府鼓勵民眾踴躍選購庇護好禮。

台南市心智障礙關顧協會行銷徐巧玲表示，因疫情關係，畢業典禮無法舉辦，所以以往畢典餐盒的訂單都沒了，此外像一些原本規畫好的義賣、推廣促銷活動等，也都必須停擺或延後，因此，這段期間每月推出麵包團購，吸引民眾來採買。

市府勞工局12日舉辦庇護工場中秋行銷記者會，各家庇護工場展示各式應景中秋禮品，包括多種口味香醇的月餅禮盒、獨家配方安心里肌肉等烤肉組合，以及無毒日曬越光米禮盒等款式，更有今年新成立「菩提澄園庇護工場」的養生饅頭餐盒。

市府勞工局長王鑫基表示，去年中秋節檔期銷售近700萬，今年疫情降級後首場行銷記者，會短短48小時內就有178家事業單位、團體響應採購，並陸續有電話湧入訂購，預估今年業績應該能超過50％，希望今年業績能突破千萬元，盼各企業團體或民眾踴躍認購庇護。

為了感謝市民朋友訂購，每個庇護好禮內附有1張小卡，是市府特別邀請南方講堂創辦人王美霞老師以古詩「相思欲寄從何寄，畫個圈兒替」的發想，撰寫「圓圓的思念囥佇遮」台語詩句，貼心幫忙傳遞顧客的相思與愛給掛念的親友。