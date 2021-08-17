台南市目前通報實施減班休息單位數306家，實施減班休息之勞工數為3322人，相較上周同期313家、3413人，現已有下降趨勢。(勞工局提供／曹婷婷台南傳真)

疫情之下，各行各業不免受影響，台南市今年上半年失業率3.9％，與台中市並列六都最低；受疫情影響，台南市目前通報實施減班休息單位數306家，實施減班休息之勞工數為3322人，相較上周同期313家、3413人，現已有下降趨勢，目前以服務業（含旅行社）83家最多、人數以住宿餐飲業1177人居首。

勞工局長王鑫基說，台南110年上半年失業率3.9％，與台中市並列六都最低，失業率從2019年、2020年迄今年上半年連3期在六都中最低。

他說，疫情至今，台南轄內已有264家事業單位、4141位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額3535萬元；310家事業單位、3407位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額1億2487萬元。

台南市長黃偉哲呼籲，因疫情受減班休息企業，可提報申請充電再出發計畫，讓員工於疫情期間能持續充電提升職能，而勞工朋友也能善用政府資源、積極參訓，充電再出發訓練亦可採線上上課方式辦理。

王鑫基進一步說，因疫情影響國內產業及就業市場受到衝擊，連帶影響畢業生求職，為協助青年就業，台南市提供「110年應屆畢業青年尋職津貼」計畫，只要年滿20-29歲，以線上申請，完成登錄可申請尋職津貼2000元，後續求職期間接受就業輔導與上傳求職紀錄，每月可申請尋職津貼1萬元(最長3個月)，最高可領3.2萬元。

除了「110年應屆畢業青年尋職津貼」以外，勞工局還規畫「青年職得好評計畫」、「青年就業獎勵計畫」、「安穩僱用計畫2.0」、「產業新尖兵」、「青年就業旗艦」計畫等要協助青年求職，市民朋有若有疑問，可洽詢勞動部勞動力發展署各分署暨所屬就業中心，或電洽免費客服專線0800-777888。