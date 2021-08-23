主計處日前公布全台家庭可支配所得，共有8個縣市平均家庭可支配所得破百萬元，台北市以142萬元居冠，新竹縣、市以129萬元分居二、三名，值得一提的是，嘉義市也在家戶所得破百行列中，且平均房價僅每坪12萬元，購屋相對輕鬆。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，新竹縣及新竹市受惠竹科帶動薪資高，而嘉義市製造業、醫療院所多，收入加上消費低，家戶可支配所得成為前段班，若將房價納入評估，會發現三縣市更宜居。

據主計處及實價登錄統計資料，台北市所得及房價雙高，家庭可支配所得142萬元，今年平均房價漲至每坪62.5萬元，房價年增幅6.5%，家庭在台北市購屋門檻更高，新竹縣及新竹市家戶所得皆為129萬元，今年平均分別為每坪19.5萬元、24.8萬元，房價年增幅10.8%、10.7%，房價漲幅在排行榜中最高，而百萬家戶所得中居末位的是高雄市，平均家庭可支配所得101萬元，排在嘉義市之後，但平均房價16.3萬元，高於嘉義市平均房價12.2萬元。

郎美囡分析，六都除了台南市，平均家庭所得均破百萬，顯示主要都會區的工作薪資水平高，故家戶所得較高，至於新竹縣市、嘉義市則是因當地主力產業的收入高，帶動了家戶平均收入，此外，從房價觀察，嘉義市房價最低，但缺乏話題讓房價表現持平，反觀新竹在園區帶動下，房價表現搶眼，顯見建設資源與話題，都能讓房價具有可期待空間或保值性。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，評估房價合理與否，除以收入為基準外，同時會搭配地方就業狀況、重大建設等狀態共同評估，近年資金外溢效應明顯，帶話題的低價區往往能有不錯表現，而近年六都之外不少區域因此而備受矚目，也讓房價更具想像空間。