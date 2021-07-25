疫情期間許多口癌病友停止接受治療與復健訓練，陽光基金會桃竹中心團隊透過遠端服務，利用YouTube、Line＠等社群平台，分享各類型自我健康照顧的資訊，目前有超過18位獨居癌友接受視訊復健指導與訓練，在家也能感受到外界關懷與溫暖。

陽光基金會桃竹中心復健督導呂靜怡說，受限於癌友家庭視訊設備及網路使用能力，還有許多人缺乏家人協助，視訊復健服務是在疫情期間不得不的替代方案，待疫情趨緩後還是希望與癌友直接接觸，這樣才能有效掌握復健情形，在疫情期間，透過視訊復健盡可能協助病友不要退化的太快。

社工師何雯婷表示，視訊遠距復健指導雖然比不上直接互動的效果，但有人能主動關懷這些獨居並有，邀請他們參與線上團體活動，在疫情期間對他們來說是很重要的心理支持。

陽光基金會桃竹中心主任藍元杉說，陽光基金會桃竹中心超過95％服務經費，來自社會善款，各行業受到疫情衝擊下，民眾捐款意願與能力受到影響，近期收到法鼓山慈善基金會暖心贊助10萬元，用來採購手機、平板及補助電信費用，讓各項遠距服務可以順利進行。在疫情期間，也針對獨居或家境貧困的癌友，提供物資箱、物資券等，希望與更多病友一起度過疫情難關。