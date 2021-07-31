今（2021）年3月中旬，台北市1名男子行為偏激，不僅涉嫌寄送電子郵件，放話在北捷地下街放置炸彈，還嗆聲「電池放便當盒，給超商微波，看會不會爆炸」。爾後過了4個月，他竟然又寄出多封電子郵件給各單位部門，於信中揚言「敢降級或放寬規定，現在就去殺了陳時中」。29日，男子被警方傳喚到警局說明，偵訊時他坦言犯行，強調自己認為疫情想得到控制，千萬不能解封，才做出如此離譜的行徑。

據悉，台北市1名26歲陳姓男子因不滿衛福部長陳時中宣布疫情降為二級警戒、微解封，遂於本（7）月23日下午2時許，寄出多封電子郵件，發送給北捷、高鐵、台鐵、私立大學等單位，並在文中恫嚇「敢降級或放寬規定，現在就去殺了陳時中」。

誇張言論讓警方不敢輕忽，因此29日請陳男至中山分局說明，期間警方也查出，2021年3月間，陳男曾透過電子郵件恐嚇在北捷地下街放炸彈，疾呼「電池放便當盒，給超商微波，看會不會爆炸」。

偵訊後，陳男坦承一切犯行，稱自己之所以這麼做，全是因為「不能解封，疫情要得到控制」。對此，警方在製作完筆錄後，有鑒於陳男精神狀況不穩定，遂請家屬先行帶回看照，訊後則依照恐嚇罪嫌將其函送法辦。

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