在疫情3級警戒期間，台北市長柯文哲6月28日搶先宣布寧夏夜市「微解封」，1名周姓老翁不認同柯的政策，竟打1999市民專線嗆聲，揚言要把柯「一槍斃死」，因而遭依恐嚇罪送辦。台北地檢署認為，周翁並未直接恐嚇柯，且事後已道歉，遂依罪嫌不足處分不起訴。

檢方調查，柯文哲宣布寧夏夜市「微解封」後引發論戰，當時不少人認為仍有風險，擔心疫情惡化，周翁就是其中之一，他7月5日在家中打電話給1999表達不滿，指柯傲慢不聽中央指揮，越講越氣，竟脫口「一槍把他斃死」。

1999的服務人員擔心柯文哲遭遇不測，隨後將通話錄音交給警方偵辦。周翁接獲通知到警局做筆錄時，才驚覺鑄下大錯，表示自己只是講氣話，感到很抱歉。

檢察官認為，周翁雖然揚言要槍斃柯文哲，但只是向1999服務人員抱怨，沒有要求把恐嚇話語轉達給柯，與恐嚇罪要件不符，主權上應該也沒有犯意，遂依罪嫌不足處分不起訴。