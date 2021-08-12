中華民國台灣商用電子遊戲機產業協會、台灣數位休閒娛樂產業協會、中華民國親子育樂中心發展協會、中華民國遊藝場商業同業公會全國聯合會4大遊戲機產業公會今日聯合表示，自5月15日提升全國疫情警戒至第三級，各產業遵照指揮中心政策配合停業，隨著國內疫情漸受控制，7月12日微解封、於7月27日更宣布調降警戒至第二級，至今電子遊戲場卻仍然被屏除在外。

4大公會表示，電子遊戲機產業包括機器設備生產製造、買賣、場館經營等，相關從業人員十幾萬人，產業年產值580億，2019年總統蔡英文出席台灣電子遊戲機國際產業展時更表達全力支持遊戲機產業。

自5月份起電子遊戲場受到停業衝擊，導致產業所有的生產、製造、買賣及現場營業完全停擺，影響產業甚鉅。產業虧損已逾150億，相關企業及從業人員的生活已陷入困境無以為繼。

公會7月時已向主管機關衛福部及經濟部提出陳情書及具體的防疫計畫：包含入場實聯制、手部消毒測溫、入場人數降載、機器間加裝防護隔板、提供拋棄式手套、員工定時清消等措施，陳情至今，未接到任何相關單位的回應。

調降警戒至第二級後，相較於密閉空間的健身房、電影院、美容美體業、無人娃娃機店都已開放，無法全程配戴口罩的餐廳內用、游泳池也已開放營業，但能夠維持更高防疫標準的電子遊戲場卻未被納入開放，鬆綁政策標準明顯不一，希望政府可以正視遊戲機產業，儘速還給業者們工作權及生存權。