8月中下旬正好是赴美開學的旺季。自8月1日起，美國也開放留學生赴美限制，持有F／M簽證的學生將不再受「赴美禁令」影響，可直接由大陸前往美國，無需在第三國中轉14天。近期大陸網路一張照片更廣為流傳，指出美國開放留學生入境後，大陸留學生在上海浦東機場排隊登機，有的航班等待、送行的隊伍長達約1公里。

此外，中美航線的供不應求也帶來票價飛漲。據第一財經報導，7月從大陸經香港轉機去美國的機票，經濟艙還能買到5000至8000元（人民幣，下同）價格，商務艙1萬6000元左右。但到了8月，經濟艙機票已經漲到2至3萬元，商務艙更達到7至10萬元。

由於目前大陸赴美留學辦理登機時，除出示機票行程單和護照簽證，還需要中文，英文核酸檢測報告，在美住址和聯絡人資訊表格，以及進出境的旅行體檢報告，健康聲明書，開學時間證明等。再加上每個學生大多都托運2件以上的行李、疫情期間須保持的一定間隔距離，因此就造成了長達1公里的登機排隊長龍情況。

美國達美航空中國區總裁黃康說，這段時間確實是中美航線的高峰期。從暑假開始中美航線的客座率就在逐步提升，最初是大陸留學生放假或畢業後返回大陸。現在是大陸留學生赴美讀書，目前公司的中美航線每週4個航班，每個航班基本都很滿。