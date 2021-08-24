美系外資針對DDI產業出具最新研究報告，直言面板價格走弱的衝擊可能比想像中更快，相信DDI供應商不能再從面板客戶那裡收取額外的利潤以提高盈利，維持聯詠(3034)減碼、維持目標價414元。

美系外資表示，第三季度面板價格走弱可能會影響到驅動IC，且比預期中的第四季還要快，尤其是對於LDDI，故重申對DDI供應商的保守看法，第三季毛利率恐會見頂，維持聯詠減碼、維持目標價414元。

美系外資表示，市場有聲音認為現在對DDI看法轉為負面還為時過早，主要是供應商考慮到2021年的收益上升和整體代工供應緊張可能到2022年，惟相信DDI供應商不能再從面板客戶那裡收取額外的利潤以提高盈利，尤其是IC設計。

美系外資表示，第三季起面板價格走弱，可能會加速對DDI供應商的擔憂，這意味著第四季潛在的訂價侵蝕和2022年的前景預估，對DDI供應商而言，代工供給緊張並不等於更高的盈利能力。

美系外資表示，預計8月電視面板價格整體季減少10%，尤其是大陸品牌企業，預計下半年預計議價能力將從賣方(DDI設計公司)轉移到買方(面板製造商)。