1.中鋼構(2013)：訂單已看到明年9月份，上周五外資大舉買超3317張，今除息首日，一度初衝上73元。
2.台積電(2330)：傳將調漲晶圓代工報價，加上上周三大法人連續4個交易日買超，今企穩600關。
3.世界(5347)：8吋晶圓代工看漲20％，明年營運可望進補，惟短線漲多賣壓升高，早盤開高走低，150關仍衝不過。
4.華榮(1608)：預期國際銅價漲，Q3獲利可期，三大法人27日回補，盤初漲逾3%、挑戰季線。
5.虹堡(5258)：挾充電站無人支付題材，早盤拉出第2根漲停。
6.大甲(2221)：基本面有撐＋鋼鐵市況佳，早盤彈漲約4%。
7.台新金(2887)：保險、證券、未來銀行齊衝，外資連5日買超，早盤漲約4.5%，創波段新高。
8.原相(3227)：車用報喜，傳打入現代，早盤上漲逾3%。瑞昱(2379)：訂單滿載，H2拚賺1.5個股本，股價走揚漲近2%。
9.四維航(5608)：BDI指數續給力，外資亦轉買超力挺，晨盤上攻6.6%，一度觸及70元關卡。
10.燦坤(2430)：五倍券題材利多，加上下午法說會先暖場，早盤帶量衝上43.9元漲停。
11.矽力-KY(6415)：撇台積電漲價陰霾，外資再度敲進力挺，股價一度漲逾5.5%。
12.金利(5383)：營運調整見效，轉機題材帶旺股價，盤初大漲8%多方搶攻30元，拚回4月高點。
13.台玻(1802)：玻璃纖維大幅好轉，法人看全年EPS挑戰3.5元，股價谷底彈升，向上突破月線。
14.貿聯-KY(3665)：法人看好Q3表現每股純益將達4.78元，股價底部墊高，早盤勁揚2%一度突破220元。
15.金像電(2368)：驅動訂單能見度已Q4，H2樂觀，盤初漲近3%，拚回5日線。
16.欣興(3037)：載板前景太旺，上周五1日填息後續走高逾2.5%，企圖站上150元。
17.南電(8046)：載板利多題材獲外資、投信大力支持，股價一度逼近430元，創逾1個高點。
18.茂迪(6244)：美衝刺太陽能，台鏈士氣激昂，早盤急拉大漲7%，攻克30元及月線。
19.元晶(6443)：特斯拉攻太陽能，供應鏈可望同步受惠，晨盤聞訊火速攻頂，一舉飛越30元及月線。
20.台揚(2314)：低軌道衛星利多連發，台鏈商機可期，晨盤放量彈升6%，一度衝過60元。
21.力特(3051)：業內外皆美、營運樂觀，今日拉出第3根漲停後打開，有守月季線。
22.聯合再生(3576)：美衝刺太陽能，台廠開懷大漲，盤初一度彈升近5%，寫波段高。(編輯整理：李慧蘭)
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