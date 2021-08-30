台股上周強彈867.99點，漲幅達5.31％，外資同步轉為買超。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超230.19億元，今年初至8月27日止，外資累計賣超為5,572.77億元。外資總持有股票市值為23兆342.48億元新台幣，占全體上市股票市值的43.73％，較8月20日的21兆6,410.03億元新台幣，增加1兆3,932.45億元。

個股買賣超部分，聯電(2303)居上周外資買超第一，張數達124,458張，金融股上周扮演撐盤指標，玉山金(2884)、中信金(2891)分別買超70,078張及68,491張，為買超第二及第三大個股。

賣超部分，再次調節面板股，友達(2409)及群創(3481)分居賣超第一及第三多的個股，張數分別為108,319張及47,150張，臺企銀(2834)賣超57,184張排第二。