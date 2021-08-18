阿富汗一夕變天由「塔利班」掌權，在台灣引發各界討論，中廣董事長趙少康認為阿富汗恐成台灣的前車之鑑，但民進黨副秘書長林飛帆卻說，該小心的不是美國能不能夠信任，而是國內的投降主義者每天都在蠢蠢欲動。對此，國民黨台南市議員謝龍介直言，自己付出3年的青春在海軍陸戰隊服役，並對林飛帆的言論提出批評。

謝龍介今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示，「林先生，你有分寸一點，你講什麼我們是投降主義，什麼是投降主義你知道嗎？以我來講，我個的人生人付出了3年的青春，在中華民國海軍陸戰隊服役，用3年的時間捍衛我的國家，不管兩岸態勢如何，我們就是捍衛這個國家，你是替代役、吹冷氣，現在現在出來說是這邊投降主義？」

謝龍介直言，總統希望我們更強大、更團結，但你今天有讓我們更團結嗎？有團結全國人民嗎？你吃香喝辣，為了派系利益，但當你受到委屈、大陸有一些比較壓迫性的說法，就說我們要團結，誰不知道要團結？可是你平常怎麼對待在野黨的？

謝龍介指出，誰讓我們不強大？美國賣給台灣的武器是什麼檔次的，大家都清楚，我們研發武器超過標準、有突破性研發就被阻擋，包括當年的原子彈，所以台灣就沒有強勢的話語權，中華民國這麼尷尬，就是因為美國，美國要我們遵守他的遊戲規則，把我們當籌碼，不希望我們能獨立自主，作為正常國家發展，這才是問題，「所以今天要我們怎麼跟你更強大？」