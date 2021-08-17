台灣桌球神童林昀儒東奧勇奪混雙銅牌，並打進男單4強，首次挑戰奧運就令人刮目相看，今(17)日是他的20歲生日，臉書及IG被大批粉絲狂洗版，紛紛祝福他生日快樂，林昀儒也特地拍了一段影片答謝，簡短的一段話加上靦腆的笑容，讓球迷覺得暖爆，直呼「有夠可愛」！

目前世界桌球男單排名第5的林昀儒，在本屆東奧打出亮眼成績，連大陸球王樊振東都大讚「讓人意想不到」，場上沉著的表現及場下超萌模樣，也讓「小林同學」瞬間爆紅，狂圈一票粉絲。

沉默殺手反差萌！林昀儒玩快問快答影片被翻出 幽默無厘頭反應超可愛

今天剛好是小林同學生日，臉書及IG湧入大批粉絲祝福，目前還在防疫隔離的他，也特地錄了一段影片表達感謝。林昀儒在影片中說：「大家好，我是林昀儒，今天是我20歲的生日，我收到很多球迷朋友給我的祝福，我也會把這份祝福放在心裡，然後繼續努力」。

雖然只是簡短的一句話，不過林昀儒難得公開表達自己內心的情感，加上甜甜的笑容，讓粉絲覺得暖爆了，紛紛回應「小林同學生日快樂」、「希望二十歲的你能成為想要的自己」、「希望在未來大大小小的比賽你都能一切順利」。

不過原本就話不多的林昀儒，也讓粉絲好奇「這段錄了幾遍呀？」、「我們要看NG畫面」，還有人笑說「林同學要講這麼多話，是不是被逼的」、「前面是不是有大字報」、「很感謝今天可以看到動態版的小林，有夠可愛」。