第32屆金曲獎頒獎典禮昨（21日）晚在台北流行音樂中心圓滿落幕，其中，典禮播放已故音樂人追思影片中，出現沈雁、客家山歌國寶級大師徐木珍、獨立樂團「謎路人Way of Puzzle」主唱小賀以及莊凌芸等人的畫面，讓人感傷又滿是想念，莊凌芸粉絲也紛紛到莊凌芸IG留言，而莊凌芸的姊姊事後也在IG限時動態感嘆：「妳看到了嗎？大家都記得妳，但是我怎麼還是痛痛的」。

莊凌芸從選秀節目《聲林之王》闖出名號，莊凌芸不僅長相甜美還有精湛歌藝，不過莊凌芸在今年3月發生墜樓意外，得年22歲，讓家人和粉絲悲痛不已，而在昨晚的金曲頒獎典禮上，莊凌芸身影出現在已故音樂人追思影片，感人畫面讓粉絲到莊凌芸IG留言：「今天在金曲獎看到妳了，好漂亮，大家都想著妳」、「真的想你了」、「望你好、望妳是自由的、快樂的」、「金曲獎上是最好的妳，雖然很想看到你但心情卻是複雜的，在那邊盡情的唱歌吧」。

莊凌芸的姊姊昨深夜也在IG限時動態發文：「妳看到了嗎？大家都記得妳，但是我怎麼還是痛痛的」，短短3句話就道出對妹妹無盡的思念。莊凌芸和姊姊手足情深，莊凌芸離世時，姊姊就曾曬出姊妹合照，並把照片調成黑白色系來表達無限思念，她哀痛寫下：「現在的妳在天上當快樂的天使對吧？有空記得到我夢裡走走，像以前一樣鬥鬥嘴也好」，字裡行間滿是對莊凌芸無限的懷念。

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