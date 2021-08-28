近200萬劑BNT疫苗即將來台，中央疫情指揮中心今下午2點起將BNT納入意願登記選項，18歲以上的民眾皆可至平台進行意願登記；12歲至17歲對象目前則規劃以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。

指揮中心指揮官陳時中曾多次表示，將優先開放12到18歲青少年施打BNT疫苗，如今卻排除18歲民眾，另外19歲民眾至今也沒有任何疫苗可打。陳時中對此表示，18到19歲可以打AZ和默德納，只是現在年齡還沒有輪到，「我們做這樣的安排也非常痛苦」，每個年齡層有不同的需要。

他進一步說明，一般國家都是從風險比較高的開始來打，我們也是一樣從高年齡往下打，但年輕族群在學校裡面有群聚風險，有些是為了需要生活努力在工作的人，有接觸較多人的風險，所以我們折衷，犧牲打第二劑，希望盡量把人口涵蓋做完整一點，以這樣的方向做努力。

今天下午2點開放BNT疫苗選項後，預約平台一度傳出當機。指揮中心發言人莊人祥表示，據了解目前已經恢復，應該是瞬間湧入的人比較多，之後會越來越順。陳時中也藉機提醒，大家真的不用急在今天下午登記，我們不會因為意願登記快慢來排施打順序，只要在時間內來登記就可以，如果一時登不進去，那就等晚一點或明天。