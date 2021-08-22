全球疫苗供不應求，南韓政府日前派出代表團赴美，直搗莫德納總公司「催貨」，如今真的成功了！南韓總理金富謙今表示，兩周內將到貨700萬劑莫德納新冠疫苗。對比國內無足量莫德納疫苗可打，讓PTT鄉民頻頻哀嘆，反觀台灣只有高端。

根據韓聯社報導，南韓總理金富謙今（22）日在例行會議上表示，美國莫德納公司已知會韓國政府，未來2周將供應700萬劑莫德納疫苗給南韓。南韓政府官員在13日曾赴美催貨，十天後就獲得莫德納疫苗將到貨的好消息。

網友把消息分享到PTT八卦板，引起陣陣哀嚎，讓不少人用「反觀」兩字洗版表達不滿，「反觀只會宣傳高端的政府」、「反觀買不到，說不定是根本沒問」、「反觀佛系等疫苗」、。

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還有不少人留言「證明催貨有用，官員還不去催嗎？」、「這700萬劑要是來台灣大概可以完全解封」、「這樣會吵的小孩才有糖出，要高調要貨才有」、「有群人說去催沒屁用，是誰呢？」、「如果買太多莫德納，高端就沒人打了」、「南韓這個做法很不健康」。

13日南韓派官員赴美國催促莫德納疫苗交貨，當時被問到台灣是否也該效法，中央流行疫情中心指揮官陳時中當時回應，「到疫苗廠催貨有沒有效果，我們可以觀察，目前主要透過視訊方式或者文書往來」。