駐德代表謝志偉今天(28日)指出，前民進黨立委郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，並痛批郭淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層。對此，郭正亮表示，大家在質疑的，是謝志偉在BNT的購買和催貨上不夠力，郭正亮更忍不住直言，謝志偉可能是擔心自己在採購疫苗上沒有明顯的功勞，可能代表一職會當不下去。

謝志偉今天在臉書上發文，指過去有一段時間，自己與郭正亮，以及台灣民意基金會董事長游盈隆同為東吳大學的教授，郭正亮及游盈隆都加入民進黨，他則至今仍是無黨籍，10多年過去了，游盈隆退黨，不留後路；而郭正亮沒退黨，但是打起黨來，不留餘力，看樣子，很是開心。

謝志偉指出，郭正亮代表的，是和他當年同溫層但而今已是「曾同溫」的一票人，「我這麼說郭正亮，主要不是因為郭正亮造謠自己本來還想藉BNT疫苗在德國造勢」，而是因為郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，還淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層。

郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中被問到這件事情時，他回應道，這就是典型的辯論技巧，說不過別人就抹黑對方，我們就是在質疑他在BNT的採購上用力不夠，這個問題有兩個部分，一個是購買，一個是催貨，「購買就是明明白白，你不要和上海復星打交道，後來民間團體跟上海復星這個管道不就成了？你根本就不認識BNT的CEO」，第二個就是催貨，明明就是民間團體去催貨的，在那邊扯半天，好像政府多努力。

郭正亮更說，謝志偉在購買和催貨上都沒有明顯的功勞，「可能怕那個大使做不下去」。