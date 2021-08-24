駐德國代表謝志偉12個小時前在臉書說「另一方面，我也擔心，高端再打下去，恐怕會出人命」。今早傳出，56歲的馬來西亞籍陸姓作家昨（23日）打完高端疫苗回家後，今（24日）早發現他已經沒有呼吸心跳。網友不滿在謝志偉臉書留言表示：「烏鴉嘴」。
56歲的馬來西亞籍陸姓作家昨（23日）打完高端疫苗回家後，就表示身體有些不適，直到深夜還是睡不著覺，家人今（24日）早發現他遲遲沒有起床，進入房間查看才發現他已經沒有呼吸心跳。家屬表示，他是有高血壓的病史，並沒有其他的身體疾病。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24）日於疫情記者會中表示，目前初步判定，可能有心肌梗塞可能性，但因為是到院前死亡，須由司法相驗，由檢察官做判定。陳時中也說，「我們不會因為這樣，而停止施打高端。」
台灣駐德國代表謝志偉12個小時前還在臉書表示，「另一方面，我也擔心，高端再打下去，恐怕會出人命」，網友在他的臉書留言，「你是大使，不是酸民，降低官的格調，烏鴉嘴」、「你要不要去家屬靈堂上個香」、「真的是臭嘴」。
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