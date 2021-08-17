塔利班攻入阿富汗首都喀布爾，阿富汗一夕變天之後，美國總統拜登也提前結束假期，返回華府向全美發表談話，說明美國在阿富汗遭逢的危機。對於拜登表示美國的任務不是「阿富汗的國家建設」，前民進黨立委郭正亮直言自己看到之後都快跌倒在地上，並指美國以前不是都在說要搞民主化？

阿富汗變天後，拜登周一在白宮召開記者會，強調美國的任務從來不應該是阿富汗的國家建設，「我是美國總統，我為我的決定負責。我堅定支持我的決定」，他更指出，在阿富汗政府軍不願意保衞國家的情況下，「命令美軍挺身而出是錯誤的」，並反問大家，「你會讓我再派多少美國兒女去打阿富汗內戰？」

郭正亮17日與宅神朱學恒在網路上進行直播時表示，拜登那個聲明講的很坦白，有點向和美國老百姓喊話，他也承認判斷錯誤，CIA(中央情報局)也出來道歉，指給上面的情報是錯的。

郭正亮直言，拜登在這個時候講的才是真心話，「我看到一段話，我都快跌倒在地上」，並指拜登說，美國進入阿富汗的使命，從來不是為了幫她做國家建設，從來不是幫她建立統一、集中的民主制度，指是在為了在阿富汗避免恐怖分子利用這裡當基地。

對於拜登把話講這麼白，郭正亮直言，以前不是都說在搞民主化嗎？幫伊拉克、阿富汗做國家建設，建立民主制，但今天那個聲明全部都說不是，「12月不是要召開民主高峰會，你要怎麼宣傳？」