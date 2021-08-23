高端疫苗今(23)日開打，台大小兒感染科醫師李秉穎日前指出，高端保護力差不多在85-90%。對於李秉穎這番發言，前民進黨立委郭正亮有感而發並透露，衛福部長陳時中可能會去選市長，若部長一職懸缺，李秉穎可能會想爭該職位，但爭取也要有格調，很多人會認為李的說法不符合他的專業。

李秉穎表示，目前腺病毒疫苗、mRNA及蛋白疫苗這三大類疫苗中，保護力最高的為mRNA疫苗，保護力約為95%，其次是蛋白疫苗，美國研發的Novavax保護效果可達90%，而同樣為蛋白疫苗的高端，保護力差不多是再85%-90%左右。

對此，郭正亮今天在政論節目《新聞大白話》中表示，次蛋白疫苗有佐劑，還有就是次蛋白取自哪裡，這兩個很關鍵，但Novavax的情況和高端不一樣，「李秉穎不要想當衛福部長就混淆視聽到這種地步，沒看過保護力可以用推估的」。

郭正亮指出，因為陳時中可能會去參選市長，所以到時候若部長一職懸缺，李秉穎想努力爭取，可是爭取也要有一定的格調，很多人會覺得他講這個，不符合他是小兒感染科醫生的身分，「專業太不符合，有需要這樣嗎？」

郭正亮也說，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳以及很多陪同蔡英文總統施打疫苗的人，都已經打過疫苗了，他們也不可能打高端，當然就會講一些話，讓總統有信心一點。郭正亮分析，打針的話心理狀態很重要，要有堅強的心理狀態，做治療效果會更好，如果是基於這樣的考慮，讓總統增加信心，其實也沒什麼不好，他也認為蔡英文這麼堅韌不會暈針，暈針是心理作用。