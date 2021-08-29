《頭條開講》

阿富汗首都喀布爾遭塔利班攻陷，美軍陸續撤離。但是喀布爾機場26日遭到恐怖攻擊，「伊斯蘭國」(IS)已坦承犯案，美國總統拜登將矛頭指向IS在阿富汗的分支機構「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K），此恐怖攻擊釀成包含美軍在內183人死亡。美國總統拜登下令以無人機空襲報復，並宣稱已擊斃恐攻主謀。前民進黨立委郭正亮認為，ISIS認為塔利班拿到政權，要吃香喝辣了，卻要把他們趕走，ISIS當然不想要讓塔利班如願，因若讓美國順利撤軍，塔利班順利成立聯合政府，接下來哪有ISIS的份。

郭正亮28日在中天新聞《頭條開講》節目中表示，因為塔利班拿到政權，所以它當然希望國際承認，也就必須兌現承諾，把恐怖份子趕走，到時蓋達跟ISIS怎麼辦，因為他們把阿富汗當成庇護所。

郭正亮接著表示，塔利班在和阿富汗政府軍、美國戰爭的過程中，不管是蓋達、ISIS，和塔利班都曾經是盟友，但這叫引狼入室，因為那時要把美國打敗、把美國趕走、把阿富汗政府軍搞下來，所以不管是誰幫忙，塔利班都願意、也都支持。但因為鴿派、鷹派的衝突，現在蓋達和IS就覺得塔利班拿到政權，要吃香喝辣了，卻要把他們趕走，以便去跟美國等那些大國交代；塔利班為了要得到國際承認，有它內在的需求，因為沒有得到國際承認，央行95億美元就拿不回來，這很現實。

郭正亮認為，阿富汗現在整個銀行幾乎是停止運作，塔利班就是痛苦。而如今對塔利班最好的局面是，美國在8月31日撤軍，塔利班會保證讓歐洲人和平離開。但ISIS當然不要讓塔利班如願，因為若讓美國順利撤軍、歐洲人也離開了，接下來，塔利班就會跟北方聯盟開部落長老會議，成立聯合政府，接下來哪有ISIS、蓋達的份。