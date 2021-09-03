軍事戰爭與軍事威懾行動，兩者最大的不同，便是生死瞬間與恐懼心理的絕對差異。戰爭是流血殘酷的遊戲，專業軍事操作者，不會天真表示，兵不厭詐是違反神聖的道德規律，更不會自廢武功，丟失了「勝兵先勝而後求戰」的基本原則。

8月31日美國82空降師完成喀布爾機場的撤軍行動，拜登隨後以「結束阿富汗戰爭」為題發表了演說。這篇講辭，讓我們窺探美國在這場撤軍行動背後的決策思考。

訴諸選民

2020年美國總統大選，川普承諾將從阿富汗撤軍的政策，拜登在競選時，同樣選擇了撤軍態度，但他是基於自己對戰爭殘酷的認知，當有人建議，美軍可以「低衝突狀態」下，以低成本、低風險的自我節制留駐阿富汗，他卻反問說，有誰詢問過「全國穿上那套制服1%的人（軍人），他們為保衛我們的國家而獻出生命。」

前後任總統都認為美軍留在阿富汗並不符合美國國家利益，而且都是藉著選舉活動直接向人民訴求。選舉是取得政治權力的活動，執政之後，有待更細緻的決策與行動實踐承諾。

西方兵聖克勞塞維茨的三大戰爭要素，人民僅是其中之一，而且這個人民，是指被激勵仇恨的人民意識。撤軍是避戰，民意的激勵，乃是反向而行，透過悲天憫人的戰爭描寫，消解仇恨，讓政策具有合法性地位。拜登在演說的最終章，便充滿著戰爭創傷的論述。

川普與撒旦的靈魂契約，這是拜登心中的痛。正如他所說，川普在阿富汗的決策，已經與塔利班協商，並確定在5月1日前完成撤軍，不但如此，川普與塔利班談判撤軍行動，尚未具有更詳細的管制程序，便釋放了5000名囚犯，其中包括了控制阿富汗塔利班的高階戰爭指揮官。

川普與塔利班的談判，仍抱著美國優先的政治態度，既不考慮阿富汗政府的能力，也不與英、法、德等盟國進行協調，盟軍卻又要忍受「美國邊談判，邊承受塔利班軍事攻勢」的壓力，讓盟友與阿富汗政府，對美國行徑的信心消失殆盡，埋下了美軍後續行動失勢的禍端。

拜登接手政權之時，阿富汗美軍只剩下2500人，六大基地，只存留了一個基地，也就是阿富汗東北方，面積達25平方公里的巴格拉母空軍基地。這表示留給拜登撤軍的時間不僅不多，並且根本沒有戰略迴旋空間，他必須馬上決斷前任政策的接續工作，只得宣布911前完成撤離。

過度樂觀的戰情假設

7月5日巴格拉母空軍基地無預警的撤離，種下了心理潰散的撤軍行動。阿富汗的軍事行動，乃是空地一體作戰的指導，其要素有三：情報先制指導、空中打擊清除、地面戰場清掃。其中巴格拉姆空軍基地的撤離，意謂著空地一體作戰模式解體，阿富汗戰事，只能依賴地面部隊完成，這對阿富汗政府軍而言，絕對是一場災難性的打擊，這也反映在撤軍行動的破窗上。

美國中央司令部指揮官麥肯齊（Kenneth F.Mckenzie Jr.）在撤軍完畢後，敘述了撤軍過程，「我們根據最初假設，阿富汗安全部隊願意並能夠在喀布爾首都保衛數周或數天下展開（撤軍）計畫。」麥肯齊的假設，是依據美國在阿富汗經營了20年，訓練了30萬安全專業人員視角而來，從人數上來看，對抗塔利班應該是綽綽有餘，但沒想到8月14日啟動人員運載撤離，15日塔利班幾乎如入無人之境，進入了喀布爾，阿富汗部隊完全崩潰，已經毫無戰鬥意志。

總之，美軍自阿富汗的撤離行動，一方面受川普談判契約的影響，二方面並未評估美軍自身撤離對軍心的影響，三是對戰情過於主觀且帶有樂觀性質的假設。遭遇到了意料之外的混亂與挫折。

美軍依然具有高度機動能力

政治評論者評論撤軍行動，聚焦於撤軍前三天混亂表現，指責對美國國際形象與政治影響力的傷害。但從一位軍事觀察者的角度來看，更要關注到美軍依然強大的事實，拜登在演說中指出，「他已經授權美國6000名部隊，到喀布爾協助機場的安全維護」。美軍重返喀布爾機場執行撤軍任務，所表現的快速反應能力，值得進行評價與他國學習。

美國到喀布爾機場維安部隊，包括海上兩棲攻擊艦所運送的陸戰隊兵力，美國本土運送的警衛隊營，以及這次任務執行的主力，且由中東出發的82師所屬的三個營進入喀布爾機場，它們不但在三天之內陸續到達定位部署，並且在8月31日，同時，隨著指揮官多納赫（Major General Chris Donahue）登機，完成撤軍、撤僑任務，前後僅15天的時間，其機動、運載、部署、管制諸能力，仍是非常有秩序與強悍的行動。

有些觀察者，更將美軍此種能力，模擬至台海戰爭時，支援台灣戰鬥任務的假設，做出了運載速度、數量、距離、反干預等因素進行統計比較，以計算台灣自身必須支持戰爭過程，所需待援的時間。戰爭是互動的，是對稱與不對稱的較量，介入的參數與數值皆有所不相同，但這次美軍的快速反應，卻是值得玩味的一個重要經驗。

戰略移轉、還是風險分擔？

在拜登的演講裡，有一段非常重要的戰略移轉的陳述，他基於「經費、威脅、利益」條件，指出了三個重要目標，一是恐怖主義活動已經擴散，美國需要做的便是空中精準打擊，而不是地面戰爭；二是與中國正在展開激烈競爭；三是與俄羅斯一起應對核擴散與網絡攻擊。

簡單的說，美國所需要做的，便是要增強美國的競爭力，以應對恐怖主義與大國競爭的新挑戰。這裡便能發現，美國撤離阿富汗，已經預期阿富汗及其周邊地區將會陷入新一輪的恐怖主義衝突，這個壓力自然的將轉移至中國與俄羅斯身上。美國這時候將反恐的責任分擔出去，對於自身競爭力的蓄養將有極大的幫助。

台灣對於美軍撤離阿富汗認為，美國將戰略能力移轉至西太平洋，對台灣有利，是否移轉戰略力量，仍須透過美國的「經費、威脅、利益」來判斷。到目前為止，台海周邊的美中軍事威懾大戲，若不是限於戰法較量點到為止，便是一場網電交鋒軟硬毀傷，既聽不到槍砲聲、也見不到流血傷殘，這與阿富汗戰爭具有本質上的不同。

同時，我們也要見到，拜登上任至今，已經處理川普留下的兩大地雷，一是無法回頭的阿富汗撤軍，二是隨著8月26日美國18個情報部門，提出新冠病毒溯源調查，只得出「不是人工研發的生化武器」的共識，基本上，拜登已經做出了政治性的交代，隨著時間的推延，新冠溯源的議題，也將逐漸淡化，這對美中關係上，搬開了一個大石頭。台灣也必須具有趨勢發展的「見微」。理想主義與意識形態，只會妨礙了觀察的「知著」。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、淡江大學戰略所博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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